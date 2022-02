Katia MASSOL

Consultante en communication et relations publiques, je suis référencée dans le Guide des Prestataires spécialisés en communication publique de Cap'Com. De la stratégie globale aux relations presse, de la communication digitale aux évènementiels, je suis également une vraie petite fabrique de mots, éditos, à-propos, lettres dinfo, journaux Pour en savoir plus sur mon travail, je vous laisse découvrir les témoignages de mes clients et partenaires : http://bit.ly/2beXykS



Mes compétences :

Relations Presse

Stratégie de communication

Conception-rédaction

Gestion de projet