Katia SEMAIL

Cadre expert activité physique

& coach sportif

- boxe thaï

- Pilates

- Yoga

- Garuda

- marche nordique

- renfo stretching

- cardio training

- bilans fonctionnels, corrections mobilité, stabilité et amélioration mouvements fonctionnels globaux

- entraînements fonctionnels

- prépa physique



Coach sportif depuis 2008 et parallèlement ingénieur commercial en services télécoms puis informatiques pendant 12 ans, je poursuis mon chemin dans le sport, en particulier le sport santé et le perfectionnement sportif, en milieu associatif, en entreprise, en salle, en établissement de santé et à domicile.



Je pratique la boxe thaï depuis 2003, dont 5 ans en équipe de France, je détiens 2 titres Monde, 1 titre Europe, 5 titres France et j'enseigne cette discipline sportive depuis 2008. J'ai obtenu le BPJEPS puis le DEJEPS en perfectionnement sportif. Tout cela s'est fait en parallèle de mon emploi d'ingénieur commercial.



La passion a pris le dessus. J’ai obtenu le diplôme universitaire sport cancer. J’ai réalisé mon stage pratique au CHU Clermont-Ferrand.



J'ai effectué des formations complémentaires dont:

- accueil personnes en situation de handicap

- sport et maladies chroniques, métaboliques & nutrition santé

- sport senior

- activité physique après cancer

- FMS bilan fonctionnel, analyse, corrections mobilité, stabilité, amélioration mouvements fonctionnels

- posturologie et prépa physique

- préparation physique, développement de la force



J'accompagne aujourd'hui des publics variés. Cela me permet de rester en permanence dans l'adaptation et l'observation pour une meilleure individualisation. Je propose des outils pédagogiques et proprioceptifs diversifiés.



Mes compétences :

Externalisation

Conseil

Maintenance informatique

Infrastructure informatique

Matériel informatique

Formation informatique

Réseaux informatiques & sécurité

Sauvegarde Externalisée

Microsoft Exchange

PCA/PRA

IAAS

Saas Exchange

Office 365

Sophos

Atempo Time Navigator

Arkoon-Netasq

Storagecraft

VMWare

Hyper-V

Veeam

Stormshield

Surveillance administrée distante

Datacenter

Supervision

Hébergement administré sur-mesure

Etude projets

Cisco

Microsoft

Adobe

Kaspersky

Intégration infrasctructure informatique

Virtualisation

Cloud

Cloud computing

Informatique

Gestion de projets

Coordination équipe animateurs sportif

Sport santé

Perte de poids

Bilan forme

Coaching sportif

Perfectionnement sportif tous niveaux

Stages sportifs