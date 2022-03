Diplômée d'un Master en anglais et en didactique des langues et ingénierie pédagogique numérique, je suis à la recherche d'un premier emploi dans l'ingénierie et la conception pédagogique. Riche d'expérience dans l'enseignement et de compétences acquises lors de mes stages, je suis prête à relever de nouveaux défis qui me permettront d'apprendre, de partager mes connaissances et surtout de grandir au sein dune équipe soudée.