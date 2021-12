Kavi SINGH

15 ans d'expérience en marketing digital :



> 1996 : Découverte d'Internet (1er FAI: Magic Online)

> 1998 : Création des sites FranceGratuit.com (40.000 VU/mois) puis Maildorado.com (25.000 VU/mois), ainsi que de nombreux sites "affiliés".

> 2004 : 1ère expérience professionnelle dans le digital chez Surcouf.com (service marketing)

> 2005 : Début de l'aventure Nextedia (20 collaborateurs) en tant que Consultant affiliation.

> 2009 : Départ de Nextedia. Poste occupé : Directeur adjoint du pôle Affiliation (14 personnes). L'agence fait alors partie du groupe Lagardère, et compte plus de 200 collaborateurs.

> Depuis 2009 : Fondateur de Medianoé, agence spécialisée sur l'affiliation et le marketing à la performance (voir ci-dessous).



Medianoé c'est actuellement une équipe de 10 experts au service d'une vingtaine d'annonceurs !



Mes compétences :

Affiliation

Chef de groupe marketing

E-mailing

Emailing

Enfant

Internet

Marketing

Marketing online

Marketing web

Microsoft CRM

Online

online marketing

Performance

Performance Marketing

Web