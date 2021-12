Kawther ALIMI

Docteure en Sciences Economiques de lUniversité de Sfax-Tunisie et de lUniversité dOrléans-France dans le cadre dune cotutelle internationale de thèse. Depuis 2019 et jusqu'à présent, enseignante chercheuse contractuelle à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Université de Sfax-Tunisie et chercheuse affiliée au Laboratoire d'Economie d'Orléans, Université d'Orléans-France et Jeune économiste chercheuse affiliée à l'Observatoire de la Francophonie économique (OFE), Université de Montréal-Canada.