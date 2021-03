Poursuivant actuellement une formation en développement informatique ,je suis passionnée par tout ce qui est créatif et qui a pour but l'implémentation de solutions informatiques.

Autonome ,organisée et rigoureuse, je dispose de bonnes bases en langages informatique et conception de projet.

Je recherche une alternance dans le domaine du développement informatique ou je pourrai exploiter et mettre à profit ces qualités au maximum.