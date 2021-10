Kelly Alfred MAYOMBO OMBENDET

Formé en Automatique et Maintenance Industrielle. Plus de 1 an d'expériences dans la production de vapeur et d'énergie électrique (projet Cogénération) en qualité de responsable de Maintenance et offrant un esprit entrepreneurial , rigoureux et manager d'équipe, reconnu pour mon approche pragmatique et mes idées novatrices, j'assure aujourd'hui la fonction d'agent Contrôle Non Destructif (Analyse vibratoire des Machines tournantes des Sites Onshore et Offshore). Ce nouveau Challenge dans le domaine de la maintenance prédictive est un atout pour ma carrière et mes ambitions futures.