Kelly LAVIALLE

Étudiante motivée, je bénéficie d'une expérience pratique dans le commerce et

dans la relation cliente acquise au cours de divers stages et formations. Dotée

d'une grande capacité d'adaptation, je sais me montrer proactive et digne de

confiance dans la réalisation de mes missions.

Autonome et enthousiaste, mes premières expériences m'ont permis de

renforcer mes acquis et d'appréhender les tâches auxquelles je suis confrontée.

En quête de nouveaux challenges, je souhaite rejoindre une organisation à

laquelle je pourrais apporter mon dynamisme et mon goût du challenge.