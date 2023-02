Kenan BOZKURT

*Mairie d'Oberhausbergen 2020

Colistier





*Aide-soignant certifié



Hopitaux Universitaire de Strasbourg

Dates demploi janv. 2016 Aujourdhui

Durée demploi 4 ans 8 mois



Bloc opératoire

NHC: Chirurgie digestive, urologie, cardiaque, vasculaire

IHU: Chirurgie digestif ( chirurgie robotique)

Chir B: Chirurgie du rachis, Maxillo-faciale, plastique

HTP/HTP2(PMTL): Ortho trauma, ORL, Neurochirurgie, Digestive, transplant, gyneco, mains.

reconditionnement salle et du matériel post opératoire

Aide gestionnaire: commande, validation et préparation de matériel pré-opératoire

réception et conditionnement de matériels opératoire.



Groupe Hospitalier Saint-Vincent Strasbourg.

Dates demploi 2014-2015



Service de médecine, chirurgie, Ehpad, ORL

Aides a la personne aux activités quotidiennes

préparation, questionnement pré-opératoire





*Pompier

SDIS 67

Dates demploi 2014 Aujourdhui



activités de sapeurs-pompiers volontaire



*Armé de terre

Reserviste

Date d'emploi 2010 - Aujourd'hui





*Ambulancier

Ambulances ASA sn / Jussieu secours Temps plein

Dates demploi 2003 2014

Durée demploi 11 ans

Lieu Région de Strasbourg, France



Intervention urgente mandaté par le SAMU

transport de malade sur plusieurs destinations

Création et mise en place d'un poste (de nuit) au sein de l'entreprise