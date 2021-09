Kenniche ATTOU

Messieurs ;

Chef de département Maintenance ; Approvisionnement et Achat.

Par le biais de la présente correspondance, nous avons l'honneur de vous

proposer notre offre de service dans les domaines suivants : Pneumatique

BP, Hydraulique HP, Vapeur, Régulation et Electronique.

1-Composants pneumatique BP :

1)Compresseurs et Sécheurs d'Air de marques: ATLAS-COPCOS;

CECCATO; KAEZER; INGERSOL RAND.

2)Filtres; Détendeurs; Lubrificateurs; Purgeurs de condensat; Distributeurs

2/2-3/2-5/2-5/3-4/2et4/3 a commande mécanique, électrique et pneumatique;

Cellules logique; Vérins; Raccords et Flexibles de différents marques :

FESTO; ASCO-JOUCCOMATIC; PNEUMAX; MECMAN; NORGREN.

2-Composants hydraulique HP :

Centrales hydrauliques; Pompes hydraulique ; Moteurs hydrauliques;

Distributeurs à commande mécanique , électrique et hydraulique ; Vérins;

Limiteurs de pression ; Régulateurs de débit de différents marques:

PARKER; REXTROTH; VICKERS; DANFOSS….

3-Composants Vapeur :

Equipements de Chaudière; Vannes de régulation avec servomoteurs

pneumatiques ou électroniques; Détendeurs; Soupapes de sureté; Purgeurs;

Séparateurs; Filtres; Robinetterie; Clapets de retenue et humidificateurs de

marque: SPIRAX SARCO.

4-Composants Process :

Régulateurs; Sondes; Pressostats; Thermostats; Vaccustas; Electrovannes

différents fluides à commande électrique ou pneumatique tout-ou-rien /

proportionnelle 2/2 - 3/2 de 1/8" jusqu'au 2" ; Manomètres et

Thermomètres.

5-Conception et Réparation de Vérins Pneumatique et Hydraulique :

Echange pochettes de joints ; Réparation chemise - axe - piston - kit avant et

arrière ; Vente kit complet de joints ; accessoires de vérins de différents

marques.

6-Equipement Electronique:

Fourniture Composants et Cartes Electronique.



Nous restons à votre entière disposition.



Mes compétences :

Instrumentation

Bureautique

REPARATION ET INSTALATION CIRCUIT HYDRAULIQUE HAUT

MAINTENANCE COMPRESSEUR AIR

REPARATION ET INSTALATION CIRCUIT PNEUMATIQUE

CIRCUIT VAPEUR