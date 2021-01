Animé par les nouvelles technologies, c'est en choisissant de faire un parcours professionnalisant que j'ai décidé d'apprendre l'informatique. Titulaire d'un bac pro système électronique numérique, j'ai pu apprendre les bases du réseaux informatique et de la programmation en C que j'ai pu mettre en pratique lors de différents stages au poste de technicien en maintenance informatique. Actuellement étudiant en première année en BTS services informatiques aux organisations au lycée Marie Curie à Marseille dans la spécialité solutions logicielles et applications métiers, je pratique à mon actif les langages suivants: HTML/CSS, JavaScript, SQL (MySQL), PHP, C#. De nature rigoureuse, passionnée et déterminée, j'aime aller au bout de mes ambitions professionnelles comme personnelles et apprendre au fur et à mesure de mes projets professionnels et personnels.