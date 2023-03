Kenza GEORGES

Diplômée d'un DUT Techniques de Commercialisation et actuellement en Licence professionnelle métiers du tourisme et des loisirs, je suis à la recherche d'opportunités dans le secteur du tourisme et des loisirs. Au cours de mes études, j'ai acquis diverses compétences en marketing, en négociation commerciale et en gestion de projets ainsi qu'une connaissance approfondie de l'industrie du tourisme. J'ai également eu l'occasion de réaliser plusieurs stages, ce qui m'a permis de développer des compétences professionnelles et de découvrir différents aspects du tourisme et de l'événementiel.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 4 mois du 24 avril au 18 août 2023 dans le domaine du tourisme/événementiel où je pourrais mettre en pratique mes compétences et m'épanouir professionnellement. Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter davantage.