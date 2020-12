Kevin AUBIN

NQT est le 1er réseau d’entreprises engagées pour l’égalité des chances avec plus de 12000 parrains et marraines, cadres bénévoles en activité. Ils incarnent nos 750 entreprises, dont 30 du CAC 40 et la moitié du SBF 120, mais aussi des PME, des collectivités et des institutions.



NQT, depuis 12 ans, c’est plus de 45 000 jeunes diplômés bac+3 et plus, issus de milieux modestes et des zones prioritaires. NQT a cumulé plus de 600 années hommes, d’entraide, de partage d’expériences et d’échanges bienveillants :



- Pour leur redonner confiance,

- Pour les aider à se constituer rapidement un réseau professionnel,

- Pour combler aussi le déficit d’information et de formation sur les métiers qui recrutent, car trop souvent, pour eux, l’orientation est subie et non choisie.



NQT accompagne également les jeunes diplômés souhaitant lancer leur propre start-up et les étudiants à la recherche d’une entreprise pour signer leur contrat d’alternance.



Rendez-vous sur nqt.fr pour plus de détails ou contactez-moi.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Pack office

Aisance à l'oral

Sens du relationnel

Prospection, conquête et fidélisation clients

Autonome sur un poste à responsabilités

Reportings

Développement du portefeuille clients

Recherche de partenariats

Création d'offres commerciales

Capacité d'écoute active

Facilité d’intégration à une équipe

Communication hors média

Gestion d’un projet d’étude avec une association c

Création et gestion CRM

Communication média

Rédaction et diffusion d’articles

Élaboration du plan de communication

Analyse de marché

Recrutement et formation d’un étudiant

Élaboration du mix marketing et déploiement

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop