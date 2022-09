Kévin CONGRÉ

Mes compétences s’articulent sur 3 axes:



Axe réseau : Créations d’infrastructures, haute disponibilité des équipements, métrologie, segmentation et sécurisation des flux réseau, voici certains des nombreux aspects que j’ai pu aborder au sein de mon expérience professionnelle. Tous ces éléments sont corrélés par les projets ambitieux que j’ai pu effectuer dans mon centre de formation ainsi que par ma préparation aux différentes certifications Cisco.



Axe système et virtualisation : Au cours de ces années j’ai pu être confronté à des problématiques diverses et variés et ce quel que soit l’environnement. J’ai eu l’opportunité de travailler sur des projets d’infrastructure incorporant tous les différents types d'OS ce qui m’a permis d’acquérir une certaine versatilité. Ces projets effectués en entreprise ou lors de ma formation ont été capitaux quant à l’acquisition de mes compétences actuelles et me donne une certaine sérénité quant au déploiement d’une solution redondée et ce qu’elle soit physique ou sur des ESX.



Axe managérial : Lors de ces années j’ai été amené à travailler constamment en équipe, que ce soit lors de ma formation ou durant mon expérience professionnelle. Ces différentes situations couplées à mon aptitude naturelle m’ont permis d’acquérir des stratégies quant à la gestion de l’humain. Le fait d’avoir été confronté à tout type de profils me permet d’aborder sereinement n’importe quelle situation et d’adapter ma stratégie afin de satisfaire les besoins de l’entreprise et remplir les objectifs.



Je suis actuellement ouvert aux opportunités nationales et internationales me permettant de me challenger et d’acquérir une expertise dans le domaine des réseaux.



Contactez-moi par mail à: kevin.congre@gmail.com



Ou par téléphone au (+33) 06 98 65 32 67



Mes compétences :

Ingénierie Réseau

Marketing

Communication

Management

Virtualisation

Ingénierie système

Anglais