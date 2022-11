Kévin CROUÉ

Chimiste par ma formation, je me suis au cours du temps intéressé aux sciences humaines et sociales. Cette qualité, acquise en tant que consultant technique chez BETI Croué, me permet de mieux cerner les problématiques de clients et définir les contours de leurs projets. Car un « rouage » ne peut être seul une réponse.



Je porte un grand intérêt à une énergie qui est dissipative et chaotique, la chaleur. Cofondateur d'Annolys, je me suis intéressé au problème de la chaleur perdue ou fatale présente un peu partout : les procédés industriels, les centres de données, les stations dépuration et bien d'autres.



Difficilement exploitable tel quelle, avec Annolys, j'ai développé la technologie d'une pompe à chaleur à compresseur thermique qui ne consomme pas d'électricité, seulement la chaleur perdue, et obtenir - comme pour toute pompe à chaleur - de quoi chauffer ou refroidir les locaux, bureaux et espaces de travail à proximité de la source de cette chaleur nouvellement valorisée.



Mon objectif avec Annolys est de m'enorgueillir d'une valorisation de chaleur perdue en équivalent centrale à gaz/charbon permettant une diminution de notre empreinte carbone. Et pour atteindre cette objectif, je veux travailler avec les PME et ETI afin de leur offrir, en plus dune économie d'énergie, une empreinte carbone bien plus faible et une véritable RSE sur l'environnement.



Mon profil est accessible ici : croué.fr