Kevin DANION

Je suis en DUT GMP, une formation de deux ans centrée sur la mécanique et

lindustrie. Celle-ci me donne des compétences techniques ainsi que des connaissances théoriques sur des matières variées telles que la mécanique, la science des matériaux, le dimensionnement des structures, la conception ou encore lusinage. Jai également réalisé en parallèle un projet tuteuré de 180 heures par élèves. Nous étions trois à réaliser un Serious Game, qui serait utilisé dans le cadre dun TP de méthode de notre IUT, pour enseigner lorganisation et la gestion de production aux futurs élèves. Ils placent ceux-ci dans une simulation dentreprise et ces derniers doivent gérer les différents

stocks et lignes de production pour faire fonctionner leur entreprise. Nous devions concevoir et réaliser un nouveau rangement pour les pions, numériser et organiser les documents au format papier, et finalement créer des alternatives lorsque le nombre de joueurs était trop élevé.



Je nai pour linstant pas dexpérience professionnel mais ce nest pas un problème grâce à ma formation qui me permet dêtre polyvalent et de madapter rapidement. Enfin, mon inexpérience me donne en

contrepartie un regard neuf et non formaté sur mon travail, et je nai pas à perdre de mauvaises habitudes dans le cadre de mon emploi.



Grâce à ma formation, jai une de nombreuses connaissances en conception, mécanique, dimensionnement des structures et autres matières pouvant être utiles à la conception de manière plus indirect. Celle-ci donne également lopportunité de réaliser des travaux pratique, comme lutilisation de logiciel de CAO avec des cas concrets ou utiliser des machines-outils. Enfin, jai acquis

des qualités relationnelles comme un bon esprit déquipe. Dun côté, celui-ci me permet de mintégrer facilement dans une équipe et suivre les ordres. De lautre côté, celui-ci me permet également, si la situation lexige, de donner une direction à mes coéquipiers et dorganiser le travail entre chacun de manière équitable et en prenant en compte les contraintes et compétences de chacun. Ces connaissances, compétences et qualités me permettront dêtre le candidat que vous recherchez.