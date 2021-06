Kevin DELETOILLE

Issue d'une formation BTS Fluides Energie Environnement Option B Génie Climatique au sein du Lycée MAXIMILIEN PERRET à Alfortville, je travaille actuellement en tant que Responsable Etudes de Prix Génie Climatique pour la Société CHARPENTIER SAS située à Brétigny sur Orge.



J'ai plusieurs missions tel que le chiffrage, le dimensionnement d'installations CVC et Plomberie, la consultation et l'analyse des offres des fournisseurs, la réalisation de mémoires techniques et de dossier de fiches matériels dans différents secteurs tertiaires tels que bureaux, groupes scolaires, gymnase, EHPAD, ...



Je maîtrise également des logiciels tels que ICI (logiciel de devis avec base de données intégrée), Pack Office, quelques notions d'Autocad (schémas de principe facilement réalisés)...



Mon expérience de 10 ans actuellement au sein de cette entreprise m'a permis d'obtenir les connaissances nécessaires au bon déroulement des dossiers pris en charge, ce qui m'a permis d'obtenir une confiance de la direction non négligeable.







Mes compétences :

AutoCAD (notions)

APEL (ICI)

Microsoft Office