Kevin GIRES

0778193245

Responsable commercial et développement de la marque Charriau sur le secteur Normandie, haut de France et pays de Loire.

En lien directe avec les laiteries et les différents concessionnaires du secteurs pour la commercialisation de pré refroidisseurs de lait, tank à lait, chauffe eau thermodynamique et autre matériels d'élevage.

Technico-commercial en élevage bovins pendant 10 ans. Machine à traire, matériels d'élevages , aménagements de bâtiments,implantation et plan.



Mes compétences :

Agricole

Zootechnie

Commercial

Conseil