Kevin GRANIER

Bonjour,



Actuellement en reconversion pour devenir développeur web, métier qui a été mon premier choix pendant mes études.



J'ai pour cela une école prête à m'accueillir pour une alternance dune durée dun an.

Si vous avez déjà une autre école en vue, pas de problème rien nest signée. Et nous pouvons toujours en discuter pour que ce projet de formation soit commun.



Je recherche donc activement une entreprise dynamique, passionnée et créative. Qui puisse maccompagner dans ma formation.