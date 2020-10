Kevin HOUSSEN

Cadre dans le domaine de chef de projet, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour un contrat en CDI dans le domaine de la gestion de projet IT.

Jeune, impliqué et curieux, je souhaite apporter toutes mes qualités, notamment un savoir-être et une expertise technique au sein d'une nouvelle entreprise.



Mes compétences :

Project Management

Cisco Switches/Routers

HTML

Linux

Microsoft Excel

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office

Microsoft SharePoint

Microsoft Windows XP/10

Microsoft Windows 2008/2012 Server

Ekahau

Dashboard Meraki

MySQL

VMWare Workstation

VirtualBox

WordPress

Reflex

O3SE

Emilie

Cloé