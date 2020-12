Kevin LECOMTE

Bienvenue sur mon profil JDN Viadeo !



Fabricant d'optimisme et Customer-Focused, je partage cet état d'esprit chaque jour auprès des différents clients que je forme en tant que Consultant certifié Google Workspace et Google Educator.



L'éducation est « l'arme la plus puissante pour changer le monde » a écrit Nelson Mandela dans « un long chemin vers la liberté ». Permettre à chacune et chacun de se construire, de sépanouir et de réussir grâce au numérique, c'est ce sur quoi je m'engage au quotidien en vous accompagnant.



Mon appétence pour la formation et l'innovation au sein des environnements de travail m'ont poussées à proposer mon expertise des solutions cloud collaboratives en conservant cet ADN : sublimer l'expérience client. Pour être acteur de sa transformation digitale, mon rôle est de vous donner les clés pour y parvenir.



Pour toute proposition, remarque ou suggestion, n'hésitez pas à me contacter !



Kevin.