Kevin LOSTETTER

Madame, Monsieur,



Actuellement employé comme "responsable de territoire" au sein d'une enseigne du commerce touchant au domaine du sport et des activités de loisirs; magasin dans lequel j'ai pu compléter mon expérience du management dans le domaine du commerce, par un apprentissage de terrain.



Titulaire d’un diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports, j’ai également exercé en tant qu’éducateur sportif, au sein de structures réputées, côtoyant un large public, issu de tous milieux.

Lors d'une précédente reconversion, j’ai également ajouté à mon cursus, une formation et un emploi au poste d’assistant de vie aux familles.



Je souhaite maintenant, mettre à profit mes compétences et mon expérience, dans les domaines de l'environnement ou du médico social, tout en restant ouvert à toutes autres propositions.



Je suis à votre disposition afin que nous nous rencontrions lors d’un entretien durant lequel je pourrai vous faire part de ma réelle et sincère motivation.



Mes compétences :

Communication, adaptation, organisation, autonomie