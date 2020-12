Kevin MARGAT

Après mes études de paysages je décide de créer une entreprise de paysage sur la région Rennaises. Pour raison personnel, je dois changer de secteur d'activité et décide de me lancer dans la gestion de maisons d'hôtes à Pornic. Puis toujours avec l'envie d'entreprendre je devient agent commercial indépendant en vente de véhicules automobiles.

J'ai ensuite repris la gestion du secteur entretien dans une entreprise de paysage du bassin Rennais. Début 2019 j'intègre le réseaux Maison et Services sur l'agence de Rennes, en tant que responsable d'exploitation pôle jardin et nettoyage.

Aujourd'hui ma passion pour l'automobile me conduit à aller vers la vente de véhicules Vn/ Vo chez Trutin Automobiles à Breteil (35).



Fort de mon expérience commercial, gestion de collaborateur, apport de nouveautés et en gestion d'entreprise, je reste à l'écoute de toutes opportunités.



Mes compétences :

Développement personnel

Développement commercial

Comptabilité

Innovation

Entreprenariat

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Recrutement