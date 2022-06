Kévin MENARD

ENVOLiiS # PASSION # EXPERTISE # CONVIVIALITÉ



Revendeur et intégrateur de solutions matérielles et systèmes informatiques « agiles »

Infogéreur de Parc Informatique et DataCenter

Hébergeur de solutions Cloud



Spécialités différenciantes : L'Architecture Centralisée & L'hyperconvergence



www.envoliis.com

Spécialisée dans l'ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ENVOLiiS fournit l'expertise et le savoir-faire dans la réalisation et l'hébergement de solutions informatiques "intelligentes".

ENVOLiiS est spécialisée dans le Design, l'Intégration et l'Infogérance des Infrastructures virtuelles (Virtualisation de serveurs, de stockage, de postes de travail, de bureaux virtuels). Cela se traduit par la création et l'intégration de solutions sur mesure simples et standards, utilisant les technologies informatiques utiles, adaptées aux usages des utilisateurs et aux contraintes des décideurs.



Mes compétences :

Vente

Télécommunication

Informatique

Téléphonie

Réseau

Sécurité

Web