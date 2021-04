Kévin Olivier MBÉA

Expert économiste spécialiste des questions de politiques économiques et de management des projets, je comptabilise une expérience pratique de plusieurs années, dans lélaboration et la conduite des études et stratégies visant à éclairer les choix économiques et financiers, pour le développement des organisations.



Après un diplôme en économie, j'ai souhaité m'orienter vers le développement pratique, question d'oeuvrer dans l'amélioration des conditions d'existances des populations, à travers une implication dans le montages et l'évaluation des projets y relatifs. J'ai donc inéluctablement passé un master en analyse et évaluation des projets au terme duquel j'ai intégré l'ONG CANADEL.



dans cette structure, j'étais chargé d'études assistant au Département des politiques publiques et société civile, mon rôle en dehors de l'évaluation des projets du département, était de structurer des études et analyses relatives à l'interpellation des pouvoirs publics quant à l'implication des OSC dans le suivi des politiques publiques de développement, notamment les projets y afférents.



Dans la même lancée j'ai intégré le Programme PADDL-GIZ-MINATD financé par la Coopération technique allemande (GIZ) et la banque allemande de développement (KFW), comme assistant technique en charge de la promotion économiques des collectivités locales. l'implication des OSC et des élus locaux dans le suivi indépendant des projets financés par le budget d'investissement public (BIP) était mon rôle au sein des collectivités locales ou était implantée ledit programme en collaboration avec le ministère en charge de la décentralisation (MINATD).