Kévin ROLLAND

Le site :

http://www.caminoproductions.fr/



La vidéo de présentation :

http://vimeo.com/93149885



Pour présenter un produit, communiquer sur un événement, concevoir une identité audiovisuelle, comptez sur l'expertise de CAMINO Productions.



- Film d'entreprises

- Film événementiel pour professionnel et particuliers

- Captation de spectacles vivants



Pourquoi utiliser la vidéo comme outil de communication:



- Une page web contenant de la vidéo a 50 fois plus de chances d’apparaître en 1ère page des résultats du moteur de recherche Google.

- 60% des clics effectués sur les résultats Google le sont sur la 1ère page des résultats.

- Le taux de transformation des ventes pour une entreprise est largement supérieur lorsque son site internet dispose de vidéo.

- Environ 55% des internautes ayant vu une vidéo iront surfer sur le site de la structure.

- Une personne retient 20% de ce qu’elle entend, 30% de ce qu’elle voit et 70% de ce qu’elle voit ET entend. Un film est donc un moyen de communication beaucoup plus efficace qu’un simple texte.

- La vidéo représente 90% du trafic internet en France.

- Un faible coût de production pour une communication ciblée.



(source: Google/Emarketer/Flumotion)



Mes compétences :

Adobe Premiere Pro CS6

Formation audiovisuelle

Cadreur

Final cut pro

Réalisation Audiovisuelle

Adobe After Effects CS6

Adobe Photoshop CS6

Wordpress

Projection DCP Cinéma Numérique