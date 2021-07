Kevin THUAUD

Chez Arcane Capital nous accompagnons nos clients particuliers et chefs d'entreprise dans l'atteinte de leurs objectifs.



Notre métier: l'optimisation, la recherche de l'alliance optimale entre sécurité et rentabilité



- Recherche de rendements plus attractifs que les comptes épargne traditionnels

- Payer moins d'impôts, moins de prélèvements sociaux...

- Recherche de revenus complémentaires peu ou pas fiscalisés

- Préparation retraite

- Diversification de patrimoine

- Préparation de la transmission



Notre support de prédilection, coeur de notre expertise :



L'immobilier au sens large, nu ou meublé, traditionnel ou géré, neuf ou ancien, défiscalisant ou non. Nous recherchons en toute transparence et objectivité le produit qui correspond à notre client et ses objectifs.



Mes compétences :

Accompagnement personnalisé et sur mesure

Sécuriser les projets d'investissement immobilier

Conseil aux particuliers

Optimisation Fiscale

Diversification patrimoniale