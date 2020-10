Kevin TREUSSIER

Au sein du service CARAE (Centre d'Appui et de Ressources pour l'Apprentissage et l'Enseignement),

j'assure la responsabilité de lenvironnement numérique de formation à l'IMT Atlantique,

j'accompagne la transformation et les expérimentations pédagogiques,

je participe à la conception et mise en œuvre de dispositifs de formation,

j'ai aussi contribué à la gestion du système dinformation de la scolarité et

je contribue surtout à la diffusion des usages pédagogiques des outils numériques





Formation :

- Master « Ingénierie Pédagogique et Multimédia », Institut CUEEP, Université de LILLE 1 (59).

- Maîtrise en « Informatique », option multimédia, Titre d'ingénieur maître, IUP de l'Université de LA ROCHELLE (17).

- DUT Génie des Télécommunications et des Réseaux, IUT de SAINT MALO (35).



Mes compétences :

LMS

E-learning

ELearning

Enseignement

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

IPM

Cms

Multimedia

Tice

Lego ® Serious Play ®