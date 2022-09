Je suis chargée de mise en œuvre de la politique de l'entreprise en matière de management des compétences en réalisant les objectifs de qualification dans le cadre de la démarche qualité.

Cerner et analyser les besoins en formation, déterminer le budget à allouer aux actions retenues et

la mise au point du plan de formation et mise en formation du personnel.







Mes compétences :

Ressources humaines/formation