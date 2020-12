Khadidja BARBACH.

Inspectrice des Finances Publiques.

Née en France. Région de MONTPELLIER

Lauréate du concours externe dInspectrice des Finances Publiques

Rang numéro 17 au classement national par ordre de mérite (concours IFIP 2015)

Major de promotion au Master 2 Management Public Territorial (Université de Montpellier)

Egalement admissible aux concours de contrôleur et dagent des finances publiques (2015).

Française d'origine berbère (Taforalt, Province de Oujda, Région de lOriental).



Fille de M. BARBACH Aïssa, conseiller prudhommes, conseiller du salarié nommé par le Préfet du Gard, chargé de mission en insertion professionnelle aujourdhui à la retraite.



Diplomée du Master 2 Management Public Territorial - Université de MONTPELLIER

Titulaire dune Licence et dune Maîtrise de Droit Sciences politiques - Université de MONTPELLIER



