Khadija BOUNOUH

Depuis 5 ans, je donne du sens à mes compétences en communication et gestion de projet en travaillant sur des projets de service public avec enthousiasme, détermination et ambition. Qu'il s'agisse de démocratiser la culture à France Culture ou d'entretenir le lien avec le territoire et ses habitants au sein de Seine-Saint-Denis habitat, mes expériences antérieures ont toujours été dans la lignée de mes engagements pour le bien commun.



Jai trouvé dans la communication des institutions et des entreprises à mission un nouveau moyen de minvestir pour la société. Notamment en mobilisant des outils et compétences à linstar de la transformation numérique, des nouveaux médias sociaux, de la proximité, du stroytelling et dune meilleure compréhension de la diversité de notre pays.



Au travers de mes expériences menées avec beaucoup de travail et dambition, mon empathie, ma curiosité et ma capacité danalyse, ont toujours été des atouts pour évoluer dans ces situations complexes. Je suis prête à relever les défis de notre époque.