Khadija HAJJAOUI

Mes compétences : Gestion de flux, vente de billets SNCF , contrôle des billets , responsable de gare SENS DU SERVICE AISANCE RELATIONNELLE MAÎTRISE DE SOI COURTOISIE AUTONOMIE

Accueil physique et téléphonique des clients

Gestion des courriers ,des fax et des courisers

Archivages, classement des dossiers administratifs

Organisation des déplacements

Techniques de prévention et de gestion de conflits

Méthodes de classement et d'archivage

Utilisation de système d'information et de communication