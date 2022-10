Khadija HOUASLI

Ingénieur d'état en Génie des Procédés de l'Energie et de l'Environnement de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir. Durant mon parcours j'ai pu développer un large champ de compétences en travaillant sur des projets pluridisciplinaires touchant à l'hydraulique, à la mécanique des fluides et au calcul numérique. Ainsi j'ai pu acquérir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires dans le domaine du fonctionnement et de transformation de la matière, de l’énergie et de la thermique ainsi les techniques en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement, ainsi de développer plusieurs aptitudes nécessaires à la pratique du métier d’ingénieur et d’acquérir des compétences économiques et administratives.



Les nombreux stages que j’ai pu réaliser ainsi que les activités que j’ai fait au cours de mes études m’ont permis d’affirmer ma rigueur dans le travail, d’acquérir de bonnes qualités relationnelles et de développer mes capacités d’adaptation, Je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences et ma motivation au service de votre entreprise en valorisant ma jeune expérience





Mes compétences :

Traitement des eaux

Energie

Environnement

Microsoft office

Dimensionnement Technique

Norme HSE