Dans un monde économique sans cesse en mutation, et dans un contexte de concurrence acerbe, nos entreprises ont plus que besoin aujourd'hui d'un partenaire de confiance, dans les différents moments qui rythment leur vie. Reconnue au Sénégal comme pionner du leasing, Locafrique oeuvre dans l'accomplissement de projets pourvoyeurs de richesse.



Nous avons compris très tôt que le développement de nos entreprises, sources de nos richesses nationales, ne peut se faire sans un appui à l'investissement. De ce fait, notre objectif majeur, ne peut se faire ans un appui à l'investissement. De ce fait, notre objectif majeur est de répondre aux nouvelles réalités économiques des entreprises en général et des PME/PMI en particulier, en faisant le pari de nous engager auprès d'elles pour les accompagner dans la croissance de leurs projets tout en leur apportant nos conseils et notre expertise.