Je m'appelle madame gueye khady niang je suis née le 17 / 11 / 1969 à BOKHOL dans la région de Saint-Louis au Sénégal je suis enseignante depuis 1996 et j'ai obtenu mon CAP en 1999 pour approfondir mes études et mieux servir mon pays je me suis réinscrite à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ou j'ai obtenu ma licence et actuellement j'attends mes résultats de master 1 en sociologie option Famille et éducation