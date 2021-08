Khaldoun ALNEHLAWEE

Rigoureux et organisé, ma soif d'apprendre et le fait de sortir de ma zone de confort m'ont permis de se développer dans le monde professionnel. Je suis commerçant dans l'âme, expert en vente, en merchandising et en management commercial avec de plus de 10 ans d'expériences professionnelles.

Après avoir obtenu mon bac+3 en merchandising et management commercial, je suis à la recherche d'un poste de responsable de rayon ou d'adjoint de responsable de magasin.