Jeune diplômé licence appliquée en informatiques,Spécialités système informatique et logiciels.



Mes compétences :

C#

Qualipro XL

C++

Sage ERP X3

GMAO

Java EE

Base de données

HTML

Backup Exec

Border Gateway Protocol

Microsoft SQL Server

Réseaux informatiques & sécurité

Joomla

Voix sur IP

GNU/Linux

Conception UML

Platforme GPS

Business Intelligence

Gestion des achats

Mobile

Mailing

Gestion de parc informatique