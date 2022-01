Khaled LASSOUED

Mon parcours Professional a commencé avec orange Tunise Mobile depuis 2010 jusqu à aujourdhui ; dont jai travaillé autant que conseiller commercial technico-commercial et comme spécialiste merchandising du secteur sud Tunisie ; La connaissance, lempathie, la capacité à communiquer, la persévérance, la flexibilité et lorganisation et lesprit déquipe débrouillardise sont autant des qualités que jai acquis pendant mon parcours. Ainsi que pendant ces 10 ans dexpérience jai maitrisé les techniques de marketing aussi lesprit danalyse et le sens dobservation et de la négociation sans oublié la prise dinitiative.

Bonnes aptitudes à communiquerbon esprit déquipe Esprit de collaboration .Habileté avec les outils technologiques Excel Microsoft CRM DynamicsSystéme d'inventaire Capacité de travailler en équipe bonne aptitude physique .