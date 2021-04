Khaled SENNOUN

Entreprise hydro technique Rouïba

1986- 1990

Chef bureau technique



Responsable bureau technique périmètre d’irrigation Mitidja OUEST et élaboration du projet périmètre d’irrigation haut Cheliff 27 000 Hectare

Elaboration et suivi des études

11 ponceaux

11 Km de canal a ciel ouvert Q = 4M3/S

02 stations de pompage

02 passage souterrain conduite 2*2000 long 03Km

01 Retenue en béton sur l’oued de bouroumi

02 ouvrages de vidange et sécurité

Réalisation d’un canal a ciel ouvert wilaya de Blida oued béni azza



1990-1993 Chef de projet

• Réalisation plusieurs ouvrages hydraulique (châteaux d’eau, et réservoir)

• Châteaux d’eau Baba hacene 1000M3

• Châteaux d’eau Ouled fayet 1000M3

• Châteaux d’eau Staoueli 1000M3

• Réservoir d’eau Staoueli 2000M3

• Châteaux d’eau Larbaa 1000M3

• Châteaux d’eau Meftah 500M3

• Châteaux d’eau Ben hamdani 500M3

• Châteaux d’eau Ben khelil 500M3

• Châteaux d’eau Sidi moussa 1000M3

• Réalisation de trois retenues collinaire à la wilaya de Blida (Arbaa & bouinane & bougara)

- maîtrise de la technique du coffrage glissant

1993-1997 Directeur des travaux

• Réalisation d’une retenue collinaire à tissemsilt 6 millions de M3

• Assainissement de la ville de Bordj Bou naama

• Assainissement de la ville de Tissemsilt

• Extension de la semoulerie de la ville de Mahdia 2*400T/J

• Réalisation station d’épuration de la ville de Thenia & Boumerdes et Zemouri

• Réalisation 02 Châteaux d’eau à Mahdia et tissemsilt

• Réalisation 01 réservoir 2000M3 à Bordj bounaama



1997-2004 Directeur des travaux SOTRA GCH



• Réalisation génie civil et équipements station de pompage d’eaux potable de :

• La ville de Bougara Larbaa et Hammam Eloune

• Equipement de forage et station de relevage, poste transformateur

• Equipement de station de relevage d’eaux usées de la ville de l’Arabaa



2004-2005 Chef de projet Principal AADL Blida



• suivi du projet 1652 Logements Ouled Yaich Blida

• suivi du projet 400 Logements Brakni Blida



2005–2008 Directeur des travaux Va Tech Wabag





• Directeur des travaux station d’épuration de la ville de Médéa (163 000 EQ/H)

1. suivi du génie civil

2. montage des équipements mécaniques et électrique

3. installation de l’automatisme et suivi

4. essais et mise en service industrielle de la station



2008-2012



• Directeur des travaux station d’épuration de la ville de souk el tenine wilaya de BEJAIA

• Elaboration des plans de génie civil et équipements hydro mécanique

station receptionnée

2013

.Project Manager

station de déminéralisation d'el Oued

2013-2017

Project manager station d’épuration d'eux usées de beni messous



1979–1985 Ecole Polytechnique d’Alger

Diplôme d’ingénieur d’état en génie civil.



Mes compétences :

AutoCAD