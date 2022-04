Khaled ZEGHIDI

Je suis ingénieur hydraulicien diplômé de l’Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et Forêts (ENGREF) de Paris, promotion 2004 et titulaire d’un Master en Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles de l’Université Paris 10-Nanterre.



Je dispose à ce jour d’une expérience de 11 ans acquise au sein de Bureaux d’Etudes opérant dans les domaine de l'eau et de l’environnement.



En tant que Chef de projet, j’ai conduit plusieurs Etudes d’Impact Environnemental et Social et des évaluations stratégiques dans les domaines de l’eau, du transport, des routes, de l’énergie et du développement rural en Afrique sub- saharienne (Tchad, RCA, Soudan, Sénégal, Mali, Mauritanie,Bénin, Togo,Tunisie, RDC, RCA). Actuellement en poste chez Systra en tant que Responsable d'Etudes- Team leader, je suis responsable de la réalisation de plusieurs études environnementales de projets d’infrastructures au Moyen Orient et Europe du Nord.



Mes compétences :

Arcgis

Audit environnemental