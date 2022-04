Je suis Khaled ZEMNI titulaire d’un diplôme de master professionnel spécialité Environnement et Analyse Physico-Chimiques Industrielles en 2018 ( Faculté des sciences de Monastir). Concernant mon expérience professionnelle, j’ai effectuer mon premier stage de PFE Licence durant trois mois allant du 01/02/2013 au 30/04/2013 au sein de la société pharmaceutique ''Sanofi'' , un autre stage facultatif dans la même société comme animateur HSE (Higiène, Sécurité, Environnement) pendant le mois de septembre 2016. En master, j'ai effectué mon stage PFE chez l'entreprise ORTHOPOWDERS spécialisé dans la fabrication des poudres biocéramiques pour applications médical (prothèses, comblement osseux et dentaires ..) . Du 01/03/2018 au 28/02/2019, j'ai travaillé dans ORTHOPOWDERS comme responsable production où j'ai eu l'opportunité d'améliorer mes compétences et mon expérience professionnelle et de maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise.



Je suis Autonome, Rigoureux, le Sens de responsabilité et d‘organisation, esprit d'équipe.



Mes compétences :

Informatique