Khaled ZITOUNI

Diplômé de l'École d'ingénieurs de Monastir ENIM, je suis désireux d'intégrer le monde

professionnel et de mettre à profit les compétences que j'ai pu développer au long de mon

cursus.



Ma formation a été renforcée par une solide expérience professionnelle : en effet, j'ai choisi

la voie de l'alternance et j'ai, ainsi, pu acquérir tout à la fois connaissances théoriques et

savoir-faire pratique. Fort de ce parcours, je suis à présent en mesure d’optimiser les

performances et de participer à la fabrication et au contrôle qualité.



Mes compétences :

Management de la qualité et optimisation des proce

Management de projet