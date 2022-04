Khalfallah OUSSAMA

Ma chére mére Halima m'a donné la vie le 19-12-1968 a l'hopital de Monastir une ville pas trés loin de mon village,Ksibet Mediouni,mon chère papa ,Mounawer Medani,un grand Homme qui m'a bien soutenu et entretenu ,avec une famille de 8 garçons et deux filles.

J'ai démarré ma carriére dans une reception d'un hotel qui fait partie de T.O. Français FRAM pendant deux ans et demi et aprés une année et demi aux hotels "SAADIYA3 et "FESTIVAL",puis passage d'un concours a l'office nationale du tourisme tunisien et recrutement le 01 Juillet 1996 avec des bons et géneureux collégues a qui je dois du respect.

Un an aprés le 12-07-1997 mariage avec Afef que j'ai aimé et j'aimerais toujours et une nouvelle vie de couple agréable.

Mes respects pour ma nouvelle famille Fekih et depuis pas d'enfants et cela nous manque mais aimer son partenaire te donne une charge d'en passer et de supporter la vie.

L'amour de mon pays,de mon travaille et de l'islam qui nous a appris a aimer l'autre et accepter la difference de l'autre et c'est une religion qui m'a appris la paix avec sois.



Mes compétences :

Accompagnement

Formation professionnelle