Khalfaoui RAMZI

Titulaire d’une maitrise en sciences et techniques d’électronique, j’ai effectué plusieurs stages et j’ai eu une bonne expérience de 5 ans dans des milieux industrielle dans une société italienne de radiofréquence FRACARRO et une expérience dans une société Allemande d'auto-motive et assemblage électronique,comme Réspensable des lignes de production.

Les différents travaux réalisés depuis le début de mon expérience professionnelle m’ont permis de développer plusieurs aptitudes nécessaires à la pratique de métier (….). Ainsi, le travail en groupe et le management d’une équipe ainsi l'amélioration continue des processus de production en terme de productivité et efficience







Mes compétences :

VHDL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

SAP