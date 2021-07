Cadre à temps partagé: Chargé d'études et de projets. Conseiller technique. Responsable de formation. Directeur pédagogique. Retraité.

Ancien consultant en libéral : RH, emploi , formation. Chargé de cours dans le supérieur.

Ancien militant associatif : Responsabilités nationale, régionale , départementales et locales ( activités culturelles, socio-éducatives, lutte contre les exclusions, discriminations, à l'embauche )

Ancien membre du comité de lecture pour des revues sur la formation professionnelle

Ancien membre du jury pour l'obtention de diplômes de Formateur



Diplômés de 3ème cycle: Sociologie du travail, Sciences de l'éducation, gestion RH . .Certificat de sociologie de la famille. Certificat de sociologie politique.

Maîtrise de sociologie urbaine. Double licence en psycologie sociale et économie politique.

Sur FBK: Khalid ABDALLAOUI FILALI