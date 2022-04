Khalid ABIDA

Plus de 20 années d'expérience et une connaissance approfondie des ordinateurs



Je maîtrise très bien la conception et la réalisation de programme et aussi la maintenance applicative, j'ai de très bonnes connaissances techniques du système AS400, jumelées à une excellente maîtrise de la programmation RPG peuvent être fort utiles dans le développement d'applications complexes dans un court laps de temps, tout en maintenant la qualité du code.



Le travail dans les secteurs du développement de modules de gestion sur AS400 et autant que ma capacité de transférer facilement ces acquis, sont aussi des atouts significatifs que je peux offrir à votre entreprise.



Responsable et autonome, je prévois et résout les problèmes et je travaille facilement sous pression, particulièrement lors d'échéanciers serrés. Ma mobilité et ma grande facilité d'adaptation et d'intégration dans différents milieux, sont des qualités qui font de moi un professionnel fort apprécié.



Mes compétences :

IBM AS400 Hardware

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange Server

Installation logiciel

Sécurité informatique

Maintenance informatique

Analyse technique