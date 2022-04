Khalid ABLOUH

Titulaire d’un Master spécialisé en Economie et Stratégies des Institutions Financières a la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Meknès. L’enseignement de la faculté est résolument ouvert sur le monde des affaires. Les connaissances théoriques acquises lors de notre formation sont complétées est approfondies par l’élaboration des projets et mini-projets, par l’analyse des cas pratiques, et par des stages en entreprises qui permettent aux étudiants de vivre des situations réelles, de nouer des relations nouvelles et d’aborder des difficultés concrètes.



Dans ce sens, j’ai effectué trois stages professionnels très formatrice au sein des grandes sociétés, C’est avec sérieux et autonomie que j’ai mené à bien les missions qui m’étaient alors confiées. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie. Intégrer votre entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement.



Mes compétences :

Réglementation bancaire

Fiscalité des entreprises

Analyse financière

Finance de marché

Gestion de la relation client

Conseil financier

Marketing

Finance d'entreprise

SAP