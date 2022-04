Khalid AIT EL MOUSSE

Responsable d'exploitation d'une agence d'environ 400 personnes, ma mission a été de diriger un centre de profits au sein d'un groupe qui a acquis une forte notoriété dans le management de contrats de nettoyage industriel.



Mon rôle dans la structure :

- coordonner d'importants chantiers,

- manager les aspects techniques, financiers et humains d'opérations complexes pour nos clients,

- encadrer une équipe de chefs de secteurs et chargés d'affaires,

- gérer le compte d'exploitation en coordination étroite avec le siège et garantir la rentabilité de l'agence,

- garantir le respect des normes de sécurité, hygiène, qualité et environnement.



Manager reconnu , ayant le sens de l’écoute et du travail en équipe.



Mes compétences :

gestion de productivite