Bonjour,

Je suis AIT NICER Khalid, technicien spécialisé en électromécanique des systèmes automatisés à l’Institut Spécialisé Industriel de Marrakech (ISIM), désireux de relever de nouveaux défis et d'enrichir mon parcours professionnel en travaillant au sein d'un établissement actif et concurrentiel, je me présente pour vous proposer mes services.



Mes compétences :

Usiner sur machines outils.

Comprendre les installations électrique

Bureautique: Microsoft Word, Excel.