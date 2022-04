Khalid AL - ANI

Je suis à la recherche d'un poste en banque ou dans le service financier d'une entreprise.



J'ai déjà travaillé plusieurs fois au sein de groupes bancaires en agence et comme assistant comptable. Diplomé d'un Master en Finance, je suis donc polyvalent sur des postes commerciaux en agence et sur des postes d’analyste en siège.



Lors de ma dernière expérience professionnelle, j'étais en charge de lancer les arretés journaliers et de mettre à jour les comptes. Je réalisais des plans de financement et calculais des ratios liés à l'activité comme les ratios d'évolution, de profitabilité et de rentabilité. Je gérais le suivi des flux de térsorerie.



Je posséde une première conaissance générale des normes IAS/IFRS.



Je suis trilingue français-anglais-arabe. De ce fait, je posséde une bonne connaissance de la clientéle étrangère.



Je sais utiliser les logiciels suivants: Word, Excel, Internet, BusinessObjects: logiciel utilisé pour l'extraction des données et Oscar pour la saisie des écritures comptables.



Mes compétences :

Connaissances en fiscalite

Realisation des bulletins de paie

Analyse financiere: calculer les soldes intermedia

Connaissance generale des normes IAS/IFRS

Marketing et commercialisation de produits

La saisie des écritures comptables

Utilisation de logiciels d'Oscar (logiciels pour l

Bon contact commercial avec la clientele

Analyse de credit